Twee betogers gedood door veiligheidstroepen tijdens massaprotesten in Soedan

De legerleider wilde binnen de week een nieuwe premier benoemen. Voor de staatsgreep stond hij samen met de afgezette regeringsleider, Abdullah Hamduk, aan het hoofd van een overgangsregering, die nu ontbonden is. De generaal kondigde ook de noodtoestand af. Volgens hem dreigde Soedan op een burgeroorlog af te stevenen en was hij daarom genoodzaakt iets te ondernemen. Hij zei eerder dat hij geen staatsgreep had gepleegd, maar zich louter inspande om het land op weg naar een democratische overgang te houden.