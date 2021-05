Twee bergbeklimmers overleden op Mount Everest

Corona-uit­braak onder klimmers Mount Everest: regering weigert maatrege­len

6 mei Het coronavirus heeft ook het afgelegen Himalayagebergte bereikt. Een toenemend aantal bergbeklimmers en gidsen is van de Mount Everest en omliggende bergen geëvacueerd, omdat ze besmet zijn. Artsen vrezen een grotere uitbraak, nu in Nepal een nieuwe golf zichtbaar is.