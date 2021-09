Twee bemanningsleden op Belgische olietanker omgekomen door grote golf

Anderhalve meter binnenkort niet meer verplicht in Nederland

14 september Het is vanaf 25 september niet meer verplicht 1,5 meter afstand te houden, maar het blijft wel een “veilige afstand”. Dat heeft de ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. “Geef elkaar de ruimte”, is zijn oproep.