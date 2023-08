Twee Belgische wagens verdacht van illegale straatrace op Duitse snelweg

Update Zware overstro­min­gen in Slovenië, Oostenrijk en Kroatië eisen drie levens: twee Nederlan­ders onder slachtof­fers

Bij de zware overstromingen in Slovenië zijn drie mensen om het leven gekomen. Het gaat om twee Nederlanders en een Sloveen, meldt het persagentschap ‘STA’. Ook het zuiden van Oostenrijk lijdt onder het noodweer. De zware regenval van de voorbije uren en dagen heeft ernstige overstromingen en modder- en puinlawines veroorzaakt. Via 4040 kregen we van onze lezers beelden van het noodweer in Slovenië én buurland Kroatië.