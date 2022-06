Twee Belgische alpinisten komen om het leven na val in Zwitserland

Russische raketten slaan in op shopping­cen­ter in Kre­mentsjoek waar meer dan 1.000 mensen aanwezig zouden zijn: “Zeker 13 doden en 56 gewonden”

Russische raketten zijn ingeslagen op een shoppingcenter in Krementsjoek, in Centraal-Oekraïne. Er zouden meer dan 1.000 mensen aanwezig zijn. Dat heeft president Volodymyr Zelensky gezegd. Ondertussen zijn er al 15 doden geteld en raakten 59 mensen gewond. De lokale autoriteiten vrezen dat het aantal doden nog sterk kan oplopen: er zijn immers nog meer dan 40 mensen vermist. De G7 hebben vanuit de top in Duitsland de aanval veroordeeld en noemen het een “oorlogsmisdaad”. Poetin zal volgens de zeven landen verantwoording moeten afleggen voor deze daad.

2:44