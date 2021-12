Twee Belgen gearresteerd in Nederland voor wapenbezit en handel in vuurwapens

Update Gijzeling in Parijse supermarkt voorbij: uren nadat winkeluit­baat­ster werd vrijgela­ten is nu ook haar dochter ongedeerd

In Parijs is een gijzeling van twee vrouwen in een supermarkt goed afgelopen. Gisteravond werd een van de vrouwen, de uitbaatster van de winkel, na meer dan zes uur ongedeerd vrijgelaten. Haar dochter werd langer vastgehouden, maar ook zij is inmiddels vrij. Er vielen geen gewonden. De dader (56) was gewapend met een mes en zou psychiatrische antecedenten hebben. Een terroristisch motief werd snel uitgesloten.

