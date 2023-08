Twee Belgen aangehouden in Breda voor mogelijke betrokkenheid bij steekpartij

Vicepresi­dent Taiwan maakt controver­siële reis naar VS, terwijl spanning met China stijgt

Vicepresident William Lai van Taiwan reist zaterdag naar de Verenigde Staten, juist terwijl de spanning met China en die tussen China en de VS steeds groter worden. Dat schrijft persbureau Reuters zaterdag. Het is onduidelijk wat precies de Amerikaanse agenda van Lai zal zijn. Zowel Taiwan als de VS hebben daar nog geen mededelingen over gedaan. Officieel gaat het slechts om een ‘tussenlanding’ in een reis naar Paraguay.