Twee bazen van moederbedrijf Pornhub stappen op na onderzoek rond kinderporno

Veldegem Ouders nemen contact op met politie nadat kinderarts opgepakt werd voor kinderpor­no: “Is mijn kind ook gefilmd?”

Het nieuws over de voyeuristische kinderarts ging heel snel rond in het kleine dorpje Veldegem, in West-Vlaanderen. Verschillende ongeruste ouders stapten of belden vanmorgen dan ook al naar de politie. Daar bundelen ze momenteel alle info en noteren ze de namen van potentiële slachtoffers. “Ik wil gewoon weten of mijn kinderen gefilmd zijn. En of die beelden dan verspreid zijn”, zegt een ongeruste vader.

13:58