Twee arrestaties na incident met kabelbaan in Pakistan

Achtjarige jongen met mes aangeval­len in Duitse school, dader (16) steekt nadien zichzelf in brand

Een 16-jarige leerling heeft deze ochtend in een school in de Duitse gemeente Bischofswerda een 8-jarige jongen met een mes gestoken. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. De dader stak nadien zichzelf in brand. Ook hij diende gewond afgevoerd te worden.