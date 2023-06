Twee arrestaties in Nederland na ontdekking van aanslagplannen in België

Lucht in New York ernstig vervuild door bosbranden in Canada: “Heeft een enorme impact op de gezondheid van mensen”

In geen wereldstad is de lucht deze dagen zó vies als in New York. Er hangt een dikke laag smog rond de wereldberoemde gebouwen van Manhattan. Deskundigen roepen inwoners op om zo veel mogelijk binnen te blijven. Oorzaak zijn flinke bosbranden in Canada.