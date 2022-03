Twee Amerikanen vrijgelaten in Venezuela na eerste diplomatieke gesprekken in minstens drie jaar

Zelensky dringt niet langer aan op lidmaat­schap NAVO en is bereid tot dialoog -geen erkenning over Krim en Donbas

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne wil niet langer aandringen op het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO. Hij zei dat in een vraaggesprek met de Amerikaanse omroep ABC. Hij is verder ook bereid te praten met Rusland over de status van de separatistische regio’s in het oosten van zijn land, in de regio Donbas, en over de Krim dat Rusland in 2014 inlijfde.

8 maart