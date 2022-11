Twee Amerikaanse tieners vermoorden leerkracht met honkbalknuppel omwille van slechte punten

De leerkracht, Nohema Graber, werd dood terug gevonden in een park op 3 november 2021. Haar lichaam was verstopt onder een zeil, een kruiwagen en treinbanden. Ze werd doodgeslagen door Jermy Goodale en Willard Miller, beiden 16 jaar oud.



Politie wist dat Nohema Graber een verhitte discussie had met de twee tieners de dag voordien. Ze waren niet tevreden met het cijfer dat Graber hen gegeven had. Na de discussie was ze naar het park gereden waar ze haar dagelijkse wandeling maakte. De twee tieners zijn haar gevolgd en hebben haar vermoord. In een politieverhoor beschreef Miller frustraties over de manier waarop Graber Spaanse les gaf en over hoe het cijfer in haar klas zijn gemiddelde cijfer verlaagde. “Het slechte cijfer was het motief voor de moord op Graber”, aldus rechtbankdocumenten van de procureur.