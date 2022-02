Twee agenten doodgeschoten op Amerikaanse campus, schutter (27) opgepakt

Aanslagen Parijs. Yassine Atar ontkent elke betrokken­heid: “Ik aanvaard niet dat u me doet overkomen als een radicaal”

Op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft de 35-jarige Belg Yassine Atar, broer van het vermoedelijke meesterbrein Oussama, elke band ontkend. Na een, volgens Atar te lange, inleiding door de assisenvoorzitter maakte de verdachte al snel duidelijk dat hij zijn onschuld staande blijft houden. “Ik was ongeduldig om me hier uit te spreken, want zoals u weet schreeuw ik al sinds de eerste dag mijn onschuld uit”, zei Atar.

1 februari