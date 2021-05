Twee agenten doodgeschoten in Texas, verdachte opgepakt

Snorkelaar spot verloren trouwring rond vis

17:44 Nathan Reeves was in januari aan het zwemmen voor de kust van het Australische eiland Norfolk toen hij zijn trouwring pardoes verloor in de Stille Oceaan. Voorgoed verloren, vreesde hij. Maar dat was buiten een snorkelaar gerekend die het kleinood spotte rond het lichaam van een vis. De lokale bevolking probeert het dier nu opnieuw op te sporen om de trouwring te verwijderen en het sieraad aan de bruidegom te schenken.