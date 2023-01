Twee activisten verschansen zich in tunnel onder Duits “bruinkooldorp”, ook Greta Thunberg brengt bezoek

2.000 agenten staan klaar: protest tegen Duitse bruinkool­mijn met CO2-uit­stoot van heel België dreigt uit de hand te lopen

De bruinkoolmijn in de buurt van het Duitse gehucht Lützerath, op 60 km van de Belgische grens, is een doorn in het oog van de duizenden klimaatactivisten die het dorpje bezetten. De mijnsite voert dan ook de lijst aan van de meest klimaatbedreigende gebieden van Europa. Met een totale oppervlakte van 114 km² is hij groter dan heel Hasselt en zorgt hij voor een CO2-uitstoot die zo groot is als de uitstoot van heel België. Waarom heeft Duitsland - met een groene minister op kop - in tijden van klimaatverandering besloten om net meer in te zetten op steen- en bruinkool?

10 januari