Twee 16-jarige studenten in VS beschuldigd van moord op leerkracht Spaans

IowaTwee tieners uit de Amerikaanse staat Iowa worden beschuldigd van de moord op hun leerkracht Spaans. Het 66-jarige slachtoffer, Nohema Graber, werd woensdag als vermist opgegeven. Later die dag vonden de autoriteiten haar lichaam terug in een park in Fairfield, de stad waar de vrouw lesgaf in een middelbare school. De moord zou gepleegd zijn door twee van haar studenten. Hun motief is niet bekend.

De lokale autoriteiten startten een zoektocht doorheen het Chautauqua Park in Fairfield omdat Graber daar vaak ging wandelen. De politie trof het lichaam van de vrouw daar aan, verstopt onder een zeil, een kruiwagen en balken. Het 66-jarige slachtoffer had bovendien een hoofdwonde.

Bebloede kleren

De autoriteiten spraken met een contactpersoon van de twee studenten, die gesprekken via sociale media toonde waarin de tieners “specifieke details over de verdwijning en de daaropvolgende dood van Graber” vermeldden. De interactie toonde bovendien aan dat minstens een van hen aanwezig was op het moment dat de leerkracht werd vermoord. “Het ging onder meer over motieven om Graber te doden, de planning van de moord, alsook de pogingen om de misdaad toe te dekken”, aldus de autoriteiten. Wat die motieven precies inhielden, is niet bekend.

Ook vond de politie bebloede kleren die tot een van de twee tieners behoorden. De andere jongen gaf uiteindelijk zelf toe dat hij materiaal voor de moord had voorzien en had meegeholpen om het lichaam te verbergen. De 16-jarigen zitten voorlopig in de cel met een borgsom van 1 miljoen dollar (865.604 euro). Op 12 november zullen ze voor de rechtbank verschijnen.

Volledig scherm De twee daders van de moord op de 66-jarige leerkracht Nohema Graber. © AP

“Tragische dood”

Het slachtoffer, Nohema Graber, werd geboren in Mexico, maar verhuisde samen met haar echtgenoot naar Fairfield. In een verklaring van het schooldistrict is te lezen dat Graber al negen jaar lesgaf in de middelbare school. “We zijn diep bedroefd door haar tragische dood”, aldus directrice Laurie Noll. “Ze heeft in de negen jaar dat ze lesgaf veel studenten, ouders en personeelsleden geraakt”, klinkt het.

