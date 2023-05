Twee 10-jarigen werkten onbetaald bij McDonald’s tot zelfs 02.00 uur

Albert Heijn laat 13- en 14-jarigen in Nederland werken voor amper 5,25 euro per uur: “Dit is kinderar­beid”

In Nederland werft Albert Heijn 13- en 14-jarigen als rekkenvullers. Het loon? 5,25 euro per uur. Ook bij andere supermarktketens zoals Jumbo kan je vanaf je dertiende aan de slag gaan. PVDA en vakbond ACV hekelen de praktijken. “3,94 euro per uur vanaf 13 jaar! Dit is niet de toekomst die we willen”, tweet PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw.