Twaalfde lichaam gevonden in puin ingestort appartementsgebouw in Miami

Het gebouw van 12 verdiepingen met ongeveer 130 appartementen stortte in de nacht van donderdag op vrijdag gedeeltelijk in, waardoor de aanwezige bewoners veelal in hun slaap werden verrast door het ongeval. Sindsdien wordt er wanhopig gezocht naar overlevenden. Bij de reddingsactie worden onder meer honden en infraroodcamera’s ingezet. Het is nog altijd niet duidelijk of alle vermisten zich tijdens de ramp in het gebouw bevonden.