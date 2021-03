Twaalf vrouwen en één man kregen in Duitsland bloedstolsels na prik met AstraZeneca

Atlanta Twintiger schiet zeven vrouwen en man dood in massagesa­lons: “Ik ben seksver­slaafd en wilde elke verleiding uitschake­len”

17 maart Robert Aaron Long (21) is na een wilde achtervolging opgepakt voor de bloederige raid op drie massagesalons. In totaal vielen er in (de omgeving van) Atlanta acht doden, zes van de slachtoffers waren Aziatische vrouwen. Daarnaast zijn nog een witte vrouw en man omgekomen. De dader ontkent dat hij een racistisch motief had. Hij noemt zichzelf een seksverslaafde en wilde naar alle zeggen alle verleiding uitschakelen. Uit verschillende getuigenissen blijkt voorlopig dat hij een fervente wapenliefhebber is met een christelijke achtergrond.