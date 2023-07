Twaalf soldaten gedood bij aanslagen in Pakistan

Russische hackers targeten buitenland­se diplomaten in Kiev met nepadver­ten­tie voor tweede­hands auto

De Russische hackersgroep APT29, ook bekend als ‘Cozy Bear’, richt zich op buitenlandse diplomaten in de Oekraïense hoofdstad met een neppe autoadvertentie. Dat blijkt uit een rapport van cyberbeveiligingsbedrijf Palo Alto Networks. De hackers voegden kwaadaardige software toe aan de advertentie in een poging om in te breken in de computers van diplomaten op verschillende ambassades, aldus het rapport.