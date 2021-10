Twaalf miljoen Italianen trekken zondag naar de stembus voor lokale verkiezingen

Excentrie­ke premieja­ger denkt dat Brian Laundrie nog leeft en beweert hem "op het spoor te zijn”

30 september Duane Chapman, in de VS beter bekend als ‘Dog the Bounty Hunter’, is de voortvluchtige Brian Laundrie (23) op het spoor. Dat beweert hij althans zelf. Chapman, die jarenlang een realityshow had, begon afgelopen weekend zijn eigen zoektocht naar de verloofde van de vermoorde Gabby Petito. Chapman denkt dat Laundrie nog in leven is, meldt TMZ.