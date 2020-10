Twaalf kinderen gedood bij luchtaanval in Afghanistan

Oostenrijk­se ex-agente die staats­greep plande krijgt twaalf jaar cel

21 oktober Een Oostenrijkse ex-politievrouw die met haar beweging het leger een staatsgreep wilde laten plegen is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Monika Unger, die zichzelf eerder uitriep tot president van haar eigen "confederatie" is volgens de rechters in de stad Graz schuldig aan opruiing en het oproepen tot hoogverraad.