Twaalf gewonden bij schietpartij in winkelcentrum in South Carolina

Nasleep dubbele moord South Carolina wordt nóg vreemder: vader vroeg huurmoorde­naar om hem van kant te maken, de 10 miljoen van de levensver­ze­ke­ring ging zo toch naar zoon

Meer dan drie maanden na de geruchtmakende dubbele moord op een moeder en zoon van een prominente advocatenfamilie in South Carolina is het verhaal nóg vreemder geworden. Een tiental dagen geleden kreeg vader Alexander ‘Alex’ Murdaugh (54) een kogel in het hoofd toen een onbekende automobilist hem bij een autopanne onder vuur nam. Nu blijkt dat Murdaugh de huurmoordenaar zelf had aangezocht met de opdracht hem om het leven te brengen. Zijn overlevende zoon zou zo 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) levensverzekeringsgeld uitgekeerd krijgen.

15 september