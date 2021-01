Twaalf doden bij verkeersongeval met mini-bus en vrachtwagen in Rusland

Turnhout Straatra­cer rijdt krantenwin­kel aan diggelen: “Ik lag te daveren in mijn bed”

11:09 In de Patersstraat in Turnhout is zaterdagochtend dagbladhandel Ann totaal vernield geraakt. Een 23-jarige man scheurde met hoge snelheid door de straat. Hij verloor de controle over de wagen. De auto ramde vier ijzeren paaltjes om zich uiteindelijk in de krantenwinkel te boren. De schade is zo groot dat het pand onbewoonbaar is.