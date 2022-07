Twaalf arrestaties bij politieactie tegen Zuid-Italiaanse maffia

Vrachtwa­gen van Nederlands leger met tank erop ramt geluids­scherm langs snelweg richting Utrecht

Een vrachtwagen met daarop een tank van het Nederlandse regering is maandagmiddag op de A12-snelweg bij Reeuwijk in de provincie Zuid-Holland tegen een geluidsscherm gereden. Een lekke band van de vrachtwagen is de oorzaak van het ongeluk. De chauffeur van het voertuig is bij het ongeluk gewond geraakt aan zijn hoofd en ter plekke behandeld.

