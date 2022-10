Tv-journaliste die wereld rondging met protest tijdens nieuwsuitzending gevlucht uit Rusland

De Russische journaliste Marina Ovsjannikova is Rusland ontvlucht. Dat meldt haar advocaat maandag. De vrouw werd in maart wereldberoemd toen ze een nieuwsuitzending van de Russische staatstelevisie, waar ze toen voor werkte, verstoorde met een protest tegen de oorlog in Oekraïne.

De journaliste is intussen samen met haar dochter aangekomen in Europa. Volgens de advocaat gaat het goed met ze en doet Ovsjannikova nu vanwege haar veiligheid geen publieke uitspraken. "Ovsjannikova en haar dochter verlieten Rusland een paar uur nadat ze waren vertrokken vanaf het adres waar ze onder huisarrest stond", laat de raadsman enkel nog weten.

Huisarrest

Begin deze maand werd bekend dat de 44-jarige vrouw was vertrokken van de locatie waar ze tot en met 9 oktober onder huisarrest zou staan, samen met haar 11-jarige dochter. Ze is volgens haar advocaat naar het buitenland vertrokken omdat ze op de lijst met gezochte personen was geplaatst.

De journaliste had twee maanden huisarrest gekregen voor een protest waarbij ze de Russische president Vladimir Poetin onder meer een “moordenaar” had genoemd en zijn soldaten “fascisten”. Het huisarrest zou hoogstwaarschijnlijk verlengd worden in afwachting van haar proces rond het “verspreiden van valse informatie over het leger”. De vrouw riskeert in dat verband een gevangenisstraf tot tien jaar.

Volledig scherm Marina Ovsjannikova tijdens een rechtbankzitting in verband met haar proces afgelopen zomer. © AFP

Midden juli protesteerde Ovsjannikova een eerste keer live tijdens de nieuwsuitzending door een bord omhoog te houden met de tekst “no war”, gevolgd door een oproep in het Russisch om de propaganda niet te geloven. Kort daarna verscheen ze aan het Kremlin met een bord met de volgende boodschap: “Poetin is een moordenaar, zijn soldaten fascisten.” In de rechtbank verscheen de journaliste opnieuw met een protestbord, ditmaal met de tekst: “Mogen de dode kinderen je achtervolgen in je dromen.”

Ovsjannikova week na haar protest op de staatstelevisie al eens uit naar het buitenland, maar keerde uiteindelijk terug naar Rusland. Sindsdien is ze meermaals opgepakt en beboet.

Volledig scherm Marina Ovsjannikova. © womanwithposter via REUTERS

“Volkomen onschuldig”

“Ik beschouw mezelf als volkomen onschuldig”, schreef de journaliste begin deze maand in een bericht op Telegram. “Aangezien onze staat weigert om zijn eigen wetten na te leven, weiger ik me te houden aan het huisarrest.” In een bijgevoegde video wees de vrouw nog naar haar enkelband: “Poetin zou dit moeten dragen, niet ik. Hij zou geïsoleerd moeten worden van de maatschappij en vervolgd worden voor de genocide die hij pleegt in Oekraïne.”

