Turnleraar in cel voor kinderporno na vondst verborgen camera in kleedkamer: “Al twee jaar bezig”

ROTSELAAR/HOLSBEEK/HERSELT/VORSELAAR Turnleraar (26) die 15-jarig meisje aanrandde in Monfortcol­le­ge, nu ook op laatste school ontslagen: “Politie kwam al vragen hoe hij hier functio­neer­de”

De leerkracht uit Herselt die veroordeeld werd tot twaalf maanden cel met probatie-uitstel voor het aanranden van een 15-jarige leerlinge in het Montfortcollege in Rotselaar, is niet meer welkom bij zijn huidige werkgever. Jeffrey P. was tot gisteren aan de slag als leerkracht in het Kardinaal Van Roey-Instituut in Vorselaar. “Na een gesprek met hem is beslist om de samenwerking te stoppen”, zegt directrice Birgit Mylle.