Turkse waakhond beboet televisiestations voor "misleidende" berichten over bosbranden

De mediawaakhond had vorige week al gedreigd met sancties tegen zenders in verband met hun liveverslaggeving vanop het terrein over de branden, die demoraliserend kan zijn voor brandweerlieden en inwoners, zei RTUK-lid Ilhan Tasci. Hij was naar eigen zeggen woensdag niet welkom op de vergadering over de boetes omdat hij "de censuur had onthuld".