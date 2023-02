Turkse vrouw die meer dan 100 uur na aardbeving levend vanonder puin werd gehaald is overleden

De 40-jarige vrouw is overleden in het ziekenhuis, een dag nadat ze kon worden gered van onder het puin van een ingestort gebouw in het zuiden van Turkije.

KIJK: De vreugde na de mirakelredding van Zeynep was groot, een dag later volgt er slecht nieuws:

Een team van Duitse reddingswerkers konden de 40-jarige Zeynep Kahraman vrijdag bevrijden van onder het puin in de zwaar getroffen stad Kirikhan in het zuiden van Turkije. De vrouw lag meer dan 100 uur gekneld tussen de lichamen van haar overleden kind en haar man.

Het is de leider van dat zoek- en reddingsteam die het nieuws van haar overlijden bekend heeft gemaakt. “We hebben net gehoord van de broer en zus dat Zeynep helaas is overleden in het ziekenhuis,” aldus de Duitser Steven Bayer. “We hebben zojuist het team geïnformeerd dat ze helaas is overleden en zijn dit nu aan het verwerken.” Volgens reddingsarts Peter Kaub zijn de risico’s het grootst de eerste 48 uur na dergelijke ingewikkelde reddingsoperaties. “Ze lag meer dan 100 uur begraven. Ze zat niet vast, ze was echt begraven”, benadrukt hij.

“Gestorven in armen van familie”

Toch zijn alle inspanningen van het team volgens hem niet tevergeefs geweest. “Elke seconde telt, als het betekent dat iemand kan sterven in de armen van familie”, vertelt hij. Zeynep lag al twee dagen onder het puin toen het Duitse team aan de reddingsoperatie begon. “Tien uur later had ze voor het eerst menselijk contact en kon ze praten met de tolk en het reddingsteam. Daarna kon ze zelfs met haar familie praten, en uiteindelijk kon haar familie haar in de armen nemen.”

Al meer dan 24.000 slachtoffers geborgen

Het dodental van de aardbevingen van maandag in het zuidoosten van Turkije en in Syrië is intussen gestegen tot boven de 24.000. Turkije meldt zaterdagochtend 20.665 doden, ruim 450 meer dan het aantal dat vrijdag was vastgesteld. In Syrië waren vrijdag volgens plaatselijke media 3.384 doden gemeld.

Volgens de Turkse rampendienst AFAD zijn 93.000 mensen uit het rampgebied geëvacueerd. Zo’n 166.000 reddingswerkers bieden daar noodhulp aan slachtoffers. Sinds de twee zware aardbevingen maandagochtend vroeg zijn er volgens AFAD bijna 1.900 naschokken geteld.