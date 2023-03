Turkse presidentsverkiezing gaat zoals gepland door op 14 mei, bevestigt Erdogan

Chinese economie draait weer op volle toeren na loslaten coronabe­leid

De Chinese fabrieken draaiden in februari weer op volle toeren na het loslaten van het strenge coronabeleid in het land. De Chinese economie vertoont daarmee tekenen van een sterker herstel. Zo nam de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land in februari toe tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Ook de activiteit in de dienstensector nam toe.