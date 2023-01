Turkse president hint voor eerst op goedkeuring voor Finse toetreding tot NAVO

Maffiabaas stuurde miljoenen naar zoon Nederland­se drugsbaron Taghi

Maffiabaas Raffaele Imperiale liet in 2021 miljoenen euro's bezorgen aan Ridouan Taghi's oudste zoon. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie op basis van strafdossiers door ‘RTL Nieuws’ en ‘Follow The Money’. Het geldtransport was onderdeel van een uitgebreid smokkelnetwerk van drugs en cash via Nederlandse bedrijventerreinen.

28 januari