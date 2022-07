Turkse president Erdogan ontmoet Poetin op 5 augustus in Sotsji

Brits defensiemi­nis­te­rie: "Geen info over Oekraïens oorlogs­schip in haven Odesa"

Volgens het Britse ministerie van Defensie is er "geen indicatie" dat Oekraïne afgelopen weekend een oorlogsschip en een voorraad antischeepsraketten in de haven van Odesa had liggen. Rusland beweerde deze doelen zaterdag te hebben vernietigd met een precisiebombardement.

11:17