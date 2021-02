Turkse president beschuldigt VS van steun aan terroristen in Irak

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Verenigde Staten ervan beschuldigd terroristen in Irak te steunen. Erdogans toorn volgt op de gemelde executie van dertien Turken die onlangs zijn ontvoerd door de extremistische PKK (Koerdische Arbeidspartij). Deze Turks-Koerdische organisatie heeft als uitvalsbasis het noorden van Irak en is bondgenoot van de Koerden die het noorden van Syrië beheersen.

Tijdens de Syrische burgeroorlog zagen de VS in de Syrische Koerden een cruciale bondgenoot in de strijd tegen het schrikbewind dat jihadisten van Islamitische Staat (IS) in het noorden en oosten van Syrië hadden gevestigd. In 2017 ging de toenmalige regering van president Donald Trump de Koerden in Syrië bewapenen en die werden steeds belangrijker in de strijd tegen Islamitische Staat, tot ergernis van Erdogan.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag gezegd de moord op de dertien Turken ten scherpste te veroordelen als de berichten kloppen en dat de PKK daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Erdogan noemde de verklaringen betreurenswaardig en zegt dat ze tonen dat de VS aan de kant van de terroristen staan.

In Ankara is de Amerikaanse ambassadeur David Satterfied op het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om te protesteren tegen de Amerikaanse reactie.

Grot

Turkse troepen zijn op 10 februari in Noord-Irak gaan zoeken naar door de PKK ontvoerde landgenoten. Ze vonden naar eigen zeggen de dertien in een grot waar ze waren geëxecuteerd toen Turkse militairen naderden. De PKK bestrijdt deze lezing en stelt gevangenen nooit kwaad te doen.

In Turkije zijn op zowat veertig plaatsen meer dan zevenhonderd mensen opgepakt die volgens de autoriteiten banden met Koerdische extremisten hebben. Er zijn verder geen mededelingen over gedaan, behalve dat onder de arrestanten leden van de oppositiepartij HDP zijn. De links-radicale HDP is met meer dan 8 procent van de stemmen in de laatste verkiezingen de derde partij van het land en wint voornamelijk in overwegend Koerdische kiesdistricten in het uiterste zuidoosten. Erdogan vervolgt de HDP omdat die banden met de PKK zou hebben, iets dat de partij tegenspreekt. Naar schatting 16.000 leden van de partij zijn gevangen gezet, onder wie ook gekozen parlementsleden.