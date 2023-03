Turkse oppositie presenteert presidentskandidaat die het moet opnemen tegen Erdogan

Turkse presidents­ver­kie­zing gaat zoals gepland door op 14 mei, bevestigt Erdogan

De parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije zullen, zoals eerder was gepland, plaatsvinden op 14 mei. Dat heeft de president Recep Tayyip Erdogan woensdag bevestigd. Na de verwoestende aardbevingen van 6 februari, waarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen, waren twijfels gerezen over de verkiezingsdatum.