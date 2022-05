Turkse moskee in Frankrijk bestookt met molotovcocktails

Vrees voor veel doden na explosie in moskee Kaboel

Na een explosie in een soennitische moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel wordt gevreesd voor heel wat slachtoffers. Volgens een woordvoerder van het taliban-ministerie van Binnenlandse zaken zijn zeker twintig mensen gedood of gewond geraakt. Een andere woordvoerder sprak van zeker tien doden en vijftien gewonden.

29 april