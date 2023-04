Turkse ‘mirakelbaby’, die 128 uur overleefde onder puin, 54 dagen na aardbeving eindelijk herenigd met moeder

Bijna twee maanden na de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije vinden nog steeds gezinnen elkaar terug. De moeder van een baby die 128 uur onder het puin had gelegen, kon worden geïdentificeerd dankzij DNA-onderzoek. 54 dagen na de aardbeving overhandigde de Turkse minister van Familie en Sociale Diensten het meisje terug aan haar moeder.

Het 3,5 maand oude meisje werd ruim vier dagen na de aardbeving gered van onder het puin van haar woning in Kahramanmaraş, in de Turkse provincie Hatay. De baby overleefde al die tijd zonder eten en drinken, en lang werd er vanuit gegaan dat haar ouders bij de aardbeving om het leven waren gekomen.

Het meisje werd na haar redding overgebracht naar een ziekenhuis in Adana, waar ze door de verpleegsters ‘Gizem’ werd genoemd, Turks voor ‘mysterie’. Ondanks de vele uren onder het puin, was Vetin, zoals het meisje eigenlijk heet, in redelijke gezondheid. Daarom werd ze door de Turkse autoriteiten overgebracht naar Ankara, waar ze verzorgd werd samen met andere kinderen die door de aardbeving waren gescheiden van hun ouders.

DNA-staal

Wat op dat moment nog niet duidelijk was, was dat Yasemin Begdaş, de moeder van ‘Gizem’, ook was gered van onder het puin. Ook zij werd opgevangen in het ziekenhuis van Adana, maar de vrouw was er veel slechter aan toe. In een poging zoveel mogelijk kinderen te herenigen met hun familie, contacteerde het Turkse ministerie van Sociale Zaken de vrouw met de vraag een DNA-staal af te staan. Daaruit bleek een match met Gizem.

54 dagen na de aardbeving werden moeder en dochter zo eindelijk herenigd in het ziekenhuis van Adana, waar de moeder nog steeds herstelt. De Turkse minister van Familie en Sociale Diensten, Derya Yanık, overhandigde het meisje persoonlijk aan haar moeder. “Het herenigen van een moeder en haar kind is een van de meest waardevolle banen in de wereld”, verklaarde de minister. Van zodra Yasemin voldoende is hersteld, zal de voogdij over haar dochter terug aan haar worden overgedragen. “Maar Gizem is nu ook onze baby”, aldus de minister, die beloofde dat haar diensten er altijd voor het meisje zullen zijn.

Volledig scherm 'Gizem', of Vetin Begdaş, zoals het meisje echt heet, overleefde 128 uur onder het puin na de verwoestende aardbeving begin februari. © aile.gov.tr

De vader en twee broertjes van Gizem zijn helaas wel om het leven gekomen door de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije, die het leven kostte aan meer dan 50.000 mensen. Tienduizenden anderen raakten gewond, en heel wat families zijn elkaar kwijt geraakt. Turkse autoriteiten proberen aan de hand van DNA-testen zoveel mogelijk familieleden met elkaar te herenigen.

