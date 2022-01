Turkse minister verwacht dat inflatie stijgt naar 40 procent

Taliban starten in Oslo gesprekken over humanitai­re toestand in Afghanis­tan

Een delegatie van een vijftiental talibanleiders is zondag in een hotel in de Noorse hoofdstad Oslo gesprekken gestart over de humanitaire toestand en de mensenrechten in Afghanistan. Zondag praten ze met vertegenwoordigers van het Afghaanse maatschappelijk middenveld, maandag zien ze afgevaardigden van de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en de Europese Unie. Dinsdag houden ze vrij voor bilaterale contacten met de Noorse autoriteiten.

13:09