Turkse minister beschuldigt bondgenoot maar impliceert daarmee spionagepraktijken

Schorsing dreigt voor Turkse moskee in Aalst: “De moskee is eigendom van Diyanet, maar buitenland­se inmenging is verboden”

Donkere wolken hangen boven de Turkse moskee in de Binnenstraat in Aalst. De Vlaamse overheid wil dat moskeeën in ons land elke band met buitenlandse inmenging doorknippen. De Kevser-moskee in Aalst is één van de drie slechtste leerlingen van de klas op dat vlak. De Vlaamse overheid start een schorsingsprocedure op. “Dit verbaast me niet”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).