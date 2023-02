Turkse medische vereniging stelt officiële cijfers over aantal doden in vraag

Gaat China echt wapens leveren aan Rusland? “Onder de radar is de nieuwe Koude Oorlog al bezig”, zegt expert Jonathan Holslag

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt over bewijzen te beschikken dat China wapens wil leveren aan Rusland, nadat het land eerder enkel ‘niet-dodelijke’ steun bood. Dus zonder openlijk een kant te kiezen in het conflict. Is het echt zover? En wat zou de impact van deze kentering zijn? “De economische gevolgen zouden gigantisch zijn”, zegt China-expert Jonathan Holslag (VUB).