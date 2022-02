Turkse man test al veertien maanden positief op Covid-19

Een Turkse man die aan leukemie lijdt, is al veertien maanden lang besmet met Covid-19. Volgens de artsen is dat mogelijk omdat Muzaffer Kayasan (56) kampt met een verzwakt immuunsysteem.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Toen Kayasan besmet raakte met Covid-19, vreesde de leukemiepatiënt dat dit zijn doodsvonnis zou zijn. Veertien maanden en 78 coronatesten later leeft hij nog, en probeert hij nog steeds van de ziekte te herstellen. Hoewel hij al sinds november 2020 afwisselend thuis en in het ziekenhuis verblijft, is hij positief ingesteld. “Ik vermoed dat dit de vrouwelijke versie van corona is: ze is geobsedeerd met me”, grapte hij vorige week na alweer een positieve coronatest.

De man verbleef in totaal al negen maanden in het ziekenhuis. De overige maanden, die hij thuis in zijn appartement doorbrengt, leeft hij gescheiden van de buitenwereld. Zijn kleindochter Azra blijft in de tuin wanneer ze hem een bezoekje brengt, en spreekt met hem door de glazen achterdeur.

Coronaviruspatiënten met een verzwakt immuunsysteem lopen het risico op een langdurige infectie, zo blijkt uit een studie die vorig jaar werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Uit een andere studie van de Leukemia & Lymphoma Society blijkt dat één op de vier bloedkankerpatiënten geen aantoonbare antilichamen produceert, zelfs niet na twee doses van het vaccin.

Volledig scherm Muzaffer Kayasan krijgt bezoek van zijn kleindochter Azra. © REUTERS

Aangezien hij al veertien maanden steevast positief test, komt Kayasan bovendien niet in aanmerking voor een vaccin. Volgens de Turkse richtlijnen moeten mensen die besmet raakten met Covid-19 immers eerst volledig hersteld zijn voor ze een prik kunnen krijgen. Kayasan, die door de infectie zijn smaak- en reukzin verloor, roept de autoriteiten op om op zijn minst de regels voor zijn afzondering te verlichten.

Zoon Gokhan Kayasan zegt dat zijn vader altijd een “positief” mens is geweest, alleen niet op deze manier. “We bleven maar zeggen hoe positief ingesteld hij is, en nu hij positief is (voor het coronavirus, red.), kan hij niet meer terug naar negatief. Hij zegt dat hij vast is komen te zitten aan het rode licht en dat hij daar niet voorbij kan.”

LEES OOK: