Turkse luchtmacht valt Koerdische troepen aan in Syrië

Niet Europa, maar Mexico en Canada krijgen miljoenen doses AstraZene­ca-vac­cin van VS

18 maart De Verenigde Staten zullen in het kader van een leenovereenkomst zo’n vier miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin leveren aan Mexico en Canada. Vorige week raakte bekend dat de VS een grote voorraad van het vaccin stockeren, waarmee niets wordt gedaan zolang het middel in het land niet is goedgekeurd voor gebruik.