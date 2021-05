Turkse inlichtingendienst pakt neef van Fethullah Gülen op in Kenia

De Turkse inlichtingendienst heeft een neef van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen in het buitenland gearresteerd en naar Turkije gebracht. De vrouw van Selahaddin Gülen heeft bevestigd dat haar man "gevangengenomen" werd in Kenia.

Selahaddin Gülen is door agenten van de Nationale Inlichtingenorganisatie (MIT) meegenomen naar Turkije nadat hij in het buitenland was gearresteerd, meldt het Turke staatspersbureau Anadolu, zonder echter te zeggen in welk land.

Kenia

In een video die op 20 mei op sociale media werd geplaatst, zei zijn vrouw dat ze samen in Kenia woonden en dat ze al sinds 3 mei niets meer had gehoord van haar man, die les gaf op een school in Nairobi. Personen en mediakanalen die banden hebben met de beweging van Fethullah Gülen hebben ook verklaard dat Selahaddin Gülen in Kenia is "ontvoerd". Ze lanceerden op sociale media ook een campagne om zijn vrijlating te eisen.

Selahaddin Gülen wordt er door de Turkse autoriteiten van beschuldigd te behoren tot de "terreurorganisatie" FETO. Ankara gebruikt dat acroniem om te verwijzen naar de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Turks president Recep Tayyip Erdogan, die ooit een bondgenoot van Gülen was, beschrijft hem nu als een "terroristenleider" en beschuldigt hem van het beramen van een couppoging tegen hem in juli 2016.

Gülen, die in de Verenigde Staten woont, zegt dat hij aan het hoofd staat van een vreedzaam netwerk van ngo's en bedrijven en ontkent enige betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Arrestaties en ontslagen

Sinds de couppoging in juli 2016 zijn in Turkije tienduizenden mensen gearresteerd, van wie een aantal in het buitenland. Meer dan 100.000 staatswerknemers zijn ontslagen. Volgens officiële cijfers zijn alleen al ongeveer 21.000 leden van de strijdkrachten ontslagen. Ankara spoort ook verdachte leden van het netwerk van Fethullah Gülen in het buitenland op en beweert sinds 2016 enkele tientallen mensen te hebben "gerepatrieerd", zelfs als dat opzien baart in de wereld.

In 2018 veroorzaakte de ontvoering van zes Turkse onderdanen die beschuldigd werden van banden met Gülen in Kosovo door MIT-agenten nog tot een politieke crisis in dat land. Het leidde tot het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de inlichtingendienst.

Druk

Bovendien oefent Ankara druk uit op vele landen, vooral in de Balkan, Centraal-Azië en Afrika, om scholen te sluiten die banden hebben met de Gülenistische beweging. Kenia weigerde in 2016 zes scholen te sluiten ondanks het aandringen van Ankara.

Het is niet meteen duidelijk of de "gevangenneming" van Selahaddin Gülen met instemming van de Keniaanse autoriteiten is gebeurd. In 1999 was Kenia het decor voor een spectaculaire operatie van de Turkse diensten om de leider van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, Abdullah Öcalan, die momenteel in Turkije gevangen zit, te arresteren.

"We zullen binnenkort de gevangenneming van een zeer belangrijk lid van FETO bekendmaken. Hij is in onze handen," zei Erdogan op 19 mei, vermoedelijk verwijzend naar Selahaddin Gülen.

Fethullah Gülen in zijn huis in Pennsylvania, in de VS.