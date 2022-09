Turkse inflatie stijgt boven 80 procent

De inflatie in Turkije wordt door meerdere factoren aangedreven. Een groot deel van de verklaring ligt in de verzwakking van de munt, de lira. Die is in een jaar tijd meer dan de helft van zijn waarde tegenover de Amerikaanse dollar verloren. Daarnaast spelen ook prijsstijgingen van energie en grondstoffen een rol, net als elders in Europa, na de Russische inval in Oekraïne.