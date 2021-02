Turkse hoofdaanklager kondigt onderzoek aan tegen Wilders nadat hij Erdogan “terrorist” noemt

Buitenland Afgezette regerings­leid­ster van Myanmar Aung San Suu Kyi moet woensdag voor rechtbank verschij­nen

15 februari De afgezette regeringsleidster van Myanmar, Aung San Suu Kyi, blijft langer in hechtenis. Een rechtszitting die vandaag gepland was, is verschoven naar woensdag. Dat bericht de krant The Irrawaddy via Twitter.