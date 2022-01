Turkse gevechtsvliegtuigen vliegen over bewoonde Grieks eilandengroep

Kortrijk Griekse erasmusstu­dent voor rechter na aanranden meisje op fuif: “Ik herinner me niets meer”

Een Griekse erasmusstudent moest zich woensdag op de rechtbank verantwoorden omdat hij tijdens een fuif een meisje zou aangerand hebben. Eerst kuste hij haar en zat daarna met zijn hand in haar broek. “Ik was ladderzat en kuste al mijn vrienden omdat ik hen graag zie, dat is niet ongewoon in Griekenland”, zei hij tegen de rechter.

22 december