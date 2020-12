Turkse coronacijfers vervijfvoudigen plots op één dag. Wat is er aan de hand en hoe legt regering dit uit?

De besmettingsaantallen zijn in Turkije van de ene dag op de andere plots reusachtig de hoogte ingeschoten, en dat terwijl het land al een tijd in de greep is van een zware economische crisis. De Turkse regering heeft zich lang verzet tegen een volledige lockdown, maar nu blijft er quasi geen andere mogelijkheid meer over.

In Turkije heeft het openbare leven lang zijn gewone gang kunnen gaan. De cijfers die de autoriteiten vermeldden, leken relatief onder controle. Maar hoe waarheidsgetrouw waren ze?

Eind november steeg plots het aantal coronabesmettingen van ongeveer 6.000 per dag naar meer dan 30.000 per dag - een zeer hoog aantal naar internationale maatstaven. En volgens de nationale bond van geneesheren zijn zelfs deze bijgestelde aantallen nog altijd niet correct. De intensivecareafdelingen liggen overvol, het aantal bedden is onvoldoende en het werkelijke cijfer van het aantal bevestigde infecties zou rond de 50.000 per dag liggen.

Volledig scherm Het aantal bevestigde coronagevallen tijdens de afgelopen week. Duitsland en Turkije hebben ongeveer evenveel inwoners. © Our World in Data

“We wisten allemaal dat ze ons al maanden de verkeerde cijfers hebben gegeven, zodat het openbare leven niet hoefde stilgelegd te worden”, verklaart Mehmet Cebe, die een ontbijtcafé heeft in Istanboel, aan de Duitse krant Die Welt. Dat was nodig om de mensen gelukkig te houden en hun koopkracht op peil in het door een economische crisis gehavende land. De mensen zijn mede door de te optimistische weergave van de feiten geld blijven uitgeven.

Maar toen werd de druk vanuit het buitenland zo groot dat Turkije niet alleen van de ene op de andere dag het aantal besmette mensen met symptomen bekendmaakte (dat dichter bij de waarheid lag), maar bovendien ook de asymptomatische gevallen in de statistieken opnam. De infectiecurve schoot eensklaps fors omhoog. “Dit is de enige manier waarop de regering een (gedeeltelijke) sluiting nu kan rechtvaardigen, maar ze heeft zich er altijd tegen verzet en heeft ons al die tijd laten geloven dat we op deze wijze konden doorgaan.”

Volledig scherm Het aantal positieve tests per dag: de positivieitsratio ligt in Turkije momenteel hoger dan 15 procent. © Our World in Data

Ondertussen is twee derde van de bevolking voor een harde lockdown te vinden. “Als we alles twee of drie weken zouden sluiten, zou de curve kunnen afvlakken en zouden we daarna onder veilige omstandigheden opnieuw kunnen openen, en zouden we ons geen zorgen hoeven te maken over ons bestaan”, meent Cebe.

Tijdens weekends op slot

Maar zo’n volledige lockdown is nog niet in zicht. In plaats daarvan gaat het land enkel in de weekends deels op slot. Van vrijdag 21.00 tot maandag 05.00 uur mag niemand zonder goede reden naar buiten. Supermarkten zijn op welbepaalde tijdstippen wel open. Bezorgdiensten mogen tot 20.00 uur werken.

Doordeweeks geldt een avondklok van 21.00 tot 05.00 uur. Mensen ouder dan 65 en jongeren onder de 20 mogen geen openbaar vervoer meer gebruiken. Nieuwjaarsfeesten zullen er niet zijn, op begrafenissen mogen maximum dertig mensen aanwezig zijn.

Onder deze omstandigheden kunnen de meeste Turkse middelgrote bedrijven het nog twee tot maximaal drie maanden volhouden. Maar ook bedrijven die failliet gaan, mogen geen rooskleurige toekomst verwachten: niemand durft te voorspellen dat er na de pandemie nog genoeg klanten zullen zijn met voldoende koopkracht.

Volledig scherm Mensen met mondmasker genieten van de zon op een bankje in Istanboel. © EPA

Wanneer de Turkse staat tekortschiet, zorgen families, buren en vrienden meestal voor elkaar. “Maar nu heeft niemand nog geld. De solidariteit lijkt wel uitgestorven”, stelt Cebe vast. Van collega’s en kennissen - ook uit andere branches - hoort hij hoe wanhoop leidt tot huiselijk geweld en donkere gedachten.

De kritiek luidt dat de regering er zich nauwelijks van bewust is hoe erg het met de werkende bevolking is gesteld. Daarover hult Ankara zich in stilzwijgen. Maar recent maakte de regering wel bekend dat er op 11 december een vaccinatiecampagne zou moeten beginnen - met een vaccin uit China. Erdogan zou zich een paar dagen geleden met dat vaccin hebben laten inspuiten. Mogelijk wil hij zich aan zijn bevolking presenteren als rolmodel.

