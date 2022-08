Turkse centrale bank verlaagt rente ondanks torenhoge inflatie

Update Duikers vinden lichaam van Britse toerist (51) die in Gardameer verdronk nadat hij zoon redde: “Hij was een held”

In het Gardameer, in het noorden van Italië, hebben duikers het lichaam van de Britse toerist teruggevonden die eind juli was verdronken. Het slachtoffer, de 51-jarige Aran Chada, zou plots onwel geworden zijn nadat hij in het water was gesprongen om zijn 14-jarige zoon, die in moeilijkheden was geraakt, te redden.

17 augustus