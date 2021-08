Turkse brand bereikt kolencentrale, gevaar voorlopig geweken: “Kans dat hele regio Bodrum zonder elektriciteit komt te zitten”

Overnach­ten in het langver­wach­te Star Wars-ho­tel van Disney heeft een ‘buiten­aards’ prijskaart­je

13:11 Fans die willen overnachten in het Star Wars-hotel van Disney dat in het voorjaar van 2022 zal openen in Florida, kunnen al maar beter beginnen sparen. Het pretpark heeft de prijzen namelijk onthuld en die zijn volgens CNN best ‘buitenaards’ te noemen, al gaat het wel om een heel pakket aan belevingen in een “sterrenstelsel, hier ver vandaan”.