Turkse boeren boos om “hazelnotenmonopolie” van Nutella-maker Ferrero

Ferrero is producent van de wereldberoemde chocopasta Nutella, waarin hazelnoten verwerkt worden. Ferrero heeft meer dan duizend mensen in dienst in Turkije en is daar al tientallen jaren de grootste opkoper van hazelnoten. Turkije is de grootste hazelnootproducent ter wereld.

“Schamele bedragen”

Turkse boeren beschuldigen Ferrero er nu van schamele bedragen aan hen te hebben betaald voor hazelnoten, terwijl de bekende potten Nutella en Ferrero Rocher-chocolaatjes vervolgens tegen fors hogere prijzen verkocht worden.

Juridische procedure

"We zijn in september een juridische procedure begonnen met de mededingingsautoriteit tegen Ferrero, die de hazelnootindustrie probeert te monopoliseren", zegt Hilmi Güler, burgemeester van de Turkse plaats Ordu aan de Zwarte Zee. De economie daar is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit hazelnoten. "Er is een onderzoek gestart vanwege de acties van het bedrijf.”



Het onderzoek spitst zich toe op de kwestie of Ferrero of één van zijn filialen de concurrentiewetgeving heeft geschonden, “op alle gebieden, van productie tot aankoop, pellen en export”, klinkt het.

Volledig scherm Seizoensarbeiders verzamelen gevallen hazelnoten onder hazelaars in Ordu, Turkije. Beeld van augustus. © Getty Images

“Wurggreep”

In het verleden klaagden Turkse kwekers al over de wurggreep van Ferrero op de hazelnootmarkt. Het bedrijf zou te lage prijzen afdwingen. Ferrero is al meer dan dertig jaar actief in de regio rond de Zwarte Zee.

Het bedrijf gaf eerder in een reactie aan dat het bedrijf niet rechtstreeks boerderijen in Turkije bezit of beheert en hazelnoten niet direct van boeren koopt. Het bedrijf verkrijgt de hazelnoten "met inachtneming van de regels van de vrije markt en op basis van de marktdynamiek".

Volledig scherm Hazelnoten-boerin Emina verspreidt hazelnoten op een zeil om ze te laten drogen na de oogst in Ordu, Turkije. Beeld van augustus. © Getty Images