Turks parlementslid op intensieve zorgen na vechtpartij in parlement

Islamiti­sche Staat gebruikte chemische wapens in Irak, zeggen VN-ex­perts in nieuw rapport

VN-experts hebben bijkomende elementen gevonden die erop wijzen dat de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) chemische wapens heeft gebruikt in haar kalifaat. Dat blijkt uit een rapport dat maandag wordt besproken in de VN-Veiligheidsraad.

5 december